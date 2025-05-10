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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кортни Виннаар – лучший игрок первого тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

За игрока «Динамо» проголосовали 54% пользователей. На втором месте – Рашид Магомедсаидов («Енисей-СТМ», 26% голосов), на третьем – Мартинус Пельцер («Енисей-СТМ», 11%), на четвертом – Дамеон Вентер («Стрела-Ак Барс», 9%).

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