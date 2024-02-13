Тирамису, брауни, чизкейк и другие десерты из тыквы и кабачков — вы такого еще не пробовали

Побалуйте себя необычными вкусами Середина февраля — самое время подъедать оставшуюся бакчу. Если за зиму вы перепробовали уже все рецепты из кабачка и тыквы, то предлагаем сделать несколько интересных десертов из этих овощей.
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