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«Комо» одержал победу в своем первом матче в Лиге чемпионов, разгромив «РБ Лейпциг»

«Комо» одержал победу в своем первом матче в Лиге чемпионов, разгромив «РБ Лейпциг»

«Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.«Комо» разгромил «РБ Лейпциг» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27.

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