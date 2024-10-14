Количество публичных домов в России за год выросло на 23%

В России наблюдается стремительный рост числа общественных заведений, где можно приобрести алкоголь. По состоянию на октябрь этого года их насчитывается уже более 9,2 тысячи, что на 23% больше, чем год назад.
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