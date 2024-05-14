Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц

Истребители F-16 из Дании через месяц окажутся на Украине. Об этом рассказала премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.