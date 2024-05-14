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Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц

Горящих Abrams им мало: Дания пообещала Украине F-16 в воздухе через месяц

Истребители F-16 из Дании через месяц окажутся на Украине. Об этом рассказала премьер-министр королевства Метте Фредериксен на пресс-конференции в Стокгольме после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.

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