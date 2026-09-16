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Tokyo Weekeder: в Токио пройдет чемпионат по сну с призовым фондом $14 тысяч

Tokyo Weekeder: в Токио пройдет чемпионат по сну с призовым фондом $14 тысяч

В Японии пройдет чемпионат по сну с призовым фондом $14 тысяч, пишет Tokyo Weekeder.В Токио 5 октября 2026 года пройдет необычное соревнование Mattrace by Koala, победителем которого станет участник, сумевший лучше всех поспать в течение 90 минут.

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