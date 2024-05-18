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Киев попросил США помочь нанести удар по России

Киевский режим снова обратился за помощью к США. На этот раз Киев попросил у администрации президента Штатов Джо Байдена помощи в нанесении удара по территории России.

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Комментарии
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Eduard
Новые &quot;хозяева&quot; мира появились и они на Украине,они требуют,просят,шантажируют!
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16 час.
Eduard
У России оружие точное,давно бы грохнули в Щвейцарии Комика и остальных &quot;комиков&quot; что там собрались!
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16 час.
Eduard
Врежте по США им спазу не до Украины будит.
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16 час.

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