Государство точно не пойдет по пути запрещения абортов на территории России. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко: государство точно не пойдет по пути запрещения абортов в России
Комментарии
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Ирина Черных
Церьковь как раз идёт навстречу, поэтому в семьях верующих людей всегда много детей.
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13 час.
Alex Nемо
Так и не нужно запрещать. Просто установить что бесплатно аборт делается исключительно по объективным медицинским показателям (опасность для жизни женщины) и по решению суда - например в случае если беременность наступила в результате насилия и насильник уже либо в тюрьме, либо под следствием!
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11 час.
И
Искандер
Глядя на сына Матвиенко задумываешься о необходимости принудительных абортов...
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9 час.
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