Матвиенко: государство точно не пойдет по пути запрещения абортов в России

Alex Nемо

Так и не нужно запрещать. Просто установить что бесплатно аборт делается исключительно по объективным медицинским показателям (опасность для жизни женщины) и по решению суда - например в случае если беременность наступила в результате насилия и насильник уже либо в тюрьме, либо под следствием!