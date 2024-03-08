Профессор Миршаймер: РФ будет наступать до переговоров с Украиной

РИА Новости/Максим Гучек Российские войска продолжат занимать новые территории, пока Запад убедит киевские власти в необходимости начать мирные переговоры, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive.
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