Еще две муниципальные бани Омска отдали в аренду частнику. Ближайшие 5 лет банями на Молодогвардейской и Вокзальной будет заниматься предприниматель Кадцын.
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Еще две муниципальные бани Омска отдали в аренду частнику. Ближайшие 5 лет банями на Молодогвардейской и Вокзальной будет заниматься предприниматель Кадцын.