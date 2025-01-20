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Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Торжественная клятва: как проходит инаугурация президента США

Инаугурация вновь избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Согласно 20-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, полномочия уходящего президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис заканчиваются в полдень (в 20:00 по Москве — Прим.

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