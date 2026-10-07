КАМАЗ-мастер выставит пять экипажей на бахе «Великая степь-2026»

КАМАЗ-мастер выставит пять экипажей на баху «Великая степь-2026»КАМАЗ-мастерКоманда КАМАЗ-мастер завершит чемпионат России по ралли-рейдам 2026 года в Калмыкии.
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