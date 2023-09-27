Рогов пообещал, что американские Abrams будут гореть «ярко и эффектно»

Российские военные в Запорожской области «с нетерпением ждут» поставку американских танков Abrams. Они готовы получать опыт по уничтожению боевых машин, рассказал РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
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