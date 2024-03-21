Единственная партия России – «Самовыдвиженец»

Модест

Это про какую партию? Есть у неё идеология и программа развития общества, которую поддерживает народ? В России всегда было и осталось самодержавие, в какую обёртку ни заворачивай. Ленин, Сталин и генсеки тоже были самодержцами, но с идеологической окраской. В стране всё делается по их повелению. Вижу по собственному опыту, начиная с Хрущёва. Путина стоит уважать хотя бы за то, что отвернул страну от падения в пропасть, в которую направляли "партнёры". Время реальных партий в России ещё не наступило, поскольку нет явно выраженной идеологии для всего общества.