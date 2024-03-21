Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Единственная партия России – «Самовыдвиженец»

Единственная партия России – «Самовыдвиженец»

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Неловко, честное слово. Перед широкой общественностью, особенно наших заклятых партнёров.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Нормальная партия. По крайней мере  высказывает правильные мысли, что  в стране и что с этм делать.
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21 час.
Модест
Это про какую партию? Есть у неё идеология и программа развития общества, которую поддерживает народ? В России всегда было и осталось самодержавие, в какую обёртку ни заворачивай. Ленин, Сталин и генсеки тоже были самодержцами, но с идеологической окраской. В стране всё делается по их повелению. Вижу по собственному опыту, начиная с Хрущёва. Путина стоит уважать хотя бы за то, что отвернул страну от падения в пропасть, в которую направляли &quot;партнёры&quot;. Время реальных партий в России ещё не наступило, поскольку нет явно выраженной идеологии для всего общества.
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19 час.

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