Что делать немедленно, если сильно болит горло: советы отоларинголога Приказы

При возникновении боли в горле, особенно сопровождающейся высокой температурой, гнойными выделениями или другими тревожными симптомами, необходимо обратиться к врачу для постановки диагноза и назначения адекватного лечения.
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