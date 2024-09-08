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Царьград

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Жители Ленинского района Новосибирска пожаловались на затопленные погреба и дороги

Жители Ленинского района Новосибирска пожаловались на затопленные погреба и дороги

Горожане винят во всём новый торговый центр, при строительстве которого закопали водоотвод.В Ленинском районе Новосибирска жители 6-го Порт-Артурского переулка бьют тревогу из-за затопленных погребов, подвалов и дорог.

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