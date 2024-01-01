В магазине Санкт-Петербурга звучала песня Сердючки. Доброволец СВО написал обращение

Galina Bobryasheva

Сколько все-таки у нас говна в Питере! Под эту песню всем коллективом до границы и потом пинком в Укрожопию! Можете там под эту музыку вприсядку вместе с бандеровцами танцевать, потому что это ваш с бандеровцами человеческий уровень!