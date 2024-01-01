Юрий Кот Директору магазина «Галамарт» пришлось извиняться за песню Сердючки, которая играла в одном из филиалов сети в Петербурге.
В магазине Санкт-Петербурга звучала песня Сердючки. Доброволец СВО написал обращение
Комментарии
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Алексей Камышов
Все, кому очень нравится "щеня вмерлая" — добро пожаловать вна залежалую. Там вас, уродов кастрюлеголовых, быстро научат Родину любить...
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6 час.
Виталий Чуваев
👍
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6 час.
Galina Bobryasheva
Сколько все-таки у нас говна в Питере! Под эту песню всем коллективом до границы и потом пинком в Укрожопию! Можете там под эту музыку вприсядку вместе с бандеровцами танцевать, потому что это ваш с бандеровцами человеческий уровень!
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6 час.
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