Украинские «броненосцы» теряют статус, экономика уйдёт в крутое пике

В последние месяцы темпы пополнения ВСУ вновь резко упали, а война требует новых солдат. Украинский депутат Соломия Бобровская недавно заявила, что ежемесячный план по мобилизации не выполняется с сентября, также будет провален план на весь 2024 год.
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