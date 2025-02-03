В Петербурге мужчина напал на женщину-фельдшера

Он находился в состоянии алкогольного опьянения В ночь на 3 февраля в полицию Выборгского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что 45-летняя женщина-фельдшер была доставлена с ушибами головы и сотрясением мозга.
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