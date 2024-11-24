От ATACMS до «Орешника»: задача «со звёздочкой» для Дональда Трампа

Один из вопросов после боевого испытания гиперзвукового «Орешника» - а нужна ли какая-то сделка с США по Украине на тех концептуальных условиях, которые обозначались в американских СМИ? Этот вопрос возникает на фоне как применения новейшей российской БРСД, которой, как заявил один деятель в Киеве, «у России нет», так и фактических требований Зеленского в адрес Трампа предоставить ему «план сделки с России», у избранного президента США якобы имеющийся.