Один из вопросов после боевого испытания гиперзвукового «Орешника» - а нужна ли какая-то сделка с США по Украине на тех концептуальных условиях, которые обозначались в американских СМИ? Этот вопрос возникает на фоне как применения новейшей российской БРСД, которой, как заявил один деятель в Киеве, «у России нет», так и фактических требований Зеленского в адрес Трампа предоставить ему «план сделки с России», у избранного президента США якобы имеющийся.
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