Врач Гадзиян назвал виновника ранней смерти - эта ошибка забирает 10 лет жизни

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что жир является "убийцей номер один" для организма человека, так как незаметно провоцирует целый букет опасных заболеваний - сахарный диабет, гипертоническую болезнь, атеросклероз, подагру, грыжи позвоночника, онкологию и так далее.
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