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Гости и жители Уссурийска смогут побывать в роли членов экипажа боевой машины на форуме МВТФ «Армия 2021» в Приморье и Хабаровском крае

Гости и жители Уссурийска смогут побывать в роли членов экипажа боевой машины на форуме МВТФ «Армия 2021» в Приморье и Хабаровском крае

Всего на форуме будет представлено более 300 единиц военной техники и вооружений, от ретро-оружия времен Великой Отечественной войны до самых современных и перспективных образцов.

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