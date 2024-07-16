Турция пытается расширить свое влияние в Центральной Азии

В условиях довольно жесткой конкуренции со стороны России, Китая и стран Запада Анкара всячески стремится усилить свои позиции и влияние в странах Центральной Азии, которая воспринимается в Турции как близкий ей исторически регион наряду с Ближним Востоком, Балканами и Южным Кавказом.