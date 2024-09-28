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Никита Михалков планирует снять художественный фильм об СВО

С советским и российским кинорежиссером Никитой Михалковым на пресс-конференции в Забайкальском краевом драматическом театре в Чите 28 сентября обсуждались его планы по созданию фильма о специальной военной операции.

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