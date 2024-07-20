Терапевт Хухрев: отечность ног в жару часто связана с венозной недостаточностью

Если ноги отекают в жару, стоит обратиться к врачу, ведь причиной могут быть опасные заболевания. Чаще всего это связано с венозной недостаточностью, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.
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