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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Euro Truck Simulator 2 планируют существенно улучшить плавность игры, но...

Разработчики Euro Truck Simulator 2 планируют существенно улучшить плавность игры, но...

Разработчики Euro Truck Simulator 2 планируют существенно улучшить плавность игры, но им нужна помощь игроковSCS Software продолжает развивать и совершенствовать Euro Truck Simulator 2, и сегодня разработчики представили масштабное обновление, которое затронет самые основы работы игры.

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