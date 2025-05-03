Разработчики Euro Truck Simulator 2 планируют существенно улучшить плавность игры, но им нужна помощь игроковSCS Software продолжает развивать и совершенствовать Euro Truck Simulator 2, и сегодня разработчики представили масштабное обновление, которое затронет самые основы работы игры.
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