Байден обматерил Трампа

Президент США Джо Байден неоднократно высказывался против бывшего главы государства Дональда Трампа в негативном ключе, не стесняясь в выражениях, в том числе нецензурно, рассказали источники из окружения американского лидера.
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