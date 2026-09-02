Израиль и ОАЭ против Ирана и Турции: тайная война за Судан

Пока генерал Бурхан строил проиранскую сеть в Хартуме и получал турецкую поддержку, Израиль и ОАЭ сделали ставку на его врага — лидера RSF Хемедти, превратив гражданскую войну в Судане в очередное поле битвы между двумя региональными блоками за контроль над побережьем Красного моря.