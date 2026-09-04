Нигерия: пять человек были убиты и несколько человек похищены после того, как бандиты напали на общину Гиркау в районе местного самоуправления Кеббе, штат Сокото, во второй половине дня 3 сентября.
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