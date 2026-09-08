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Царьград

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Carscoops: Водитель в США протаранил самолет стоимостью $4,5 млн

Carscoops: Водитель в США протаранил самолет стоимостью $4,5 млн

Полицейские Нью-Гэмпшира задержали 17-летнего водителя Ford Mustang после погони и столкновения с самолетом Pilatus PC-12 на аэропортовой взлетно-посадочной полосе.

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