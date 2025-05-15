Международная ярмарка халяль продукции открылась в агропромпарке «Казань»

В ярмарке участвуют производители халяль продукции со всего мира.фото: пресс-служба раиса ТатарстанаМеждународная торговая ярмарка «Kazan Halal Market» открылась в агропромышленном парке «Казань» в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025», который проходит на этой неделе в столице Татарстана.