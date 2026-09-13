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"Крепитесь, Запад вам поможет!" Зеленский от Бандеры до Бендера

В субботу, 12 сентября, премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ради политических и избирательных расчетов ("электоральной выгоды") не пойдет на уступки, не откажется от поддержки Украины и не станет заключать союзы с силами, выступающими против Киева.

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