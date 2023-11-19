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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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58-летний Кузнецов сыграл против «Динамо»: 8 минут, 6 касаний, 4 успешных паса и 2 потери

58-летний специалист вывел команду с капитанской повязкой. Кузнецов провел на поле 8 минут За это время он 6 раз коснулся мяча, 2 раза потерял его, отдал 4 точные передачи.

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