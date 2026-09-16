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Царьград

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На Урале открыли 2 ФАПа и ОВП после ремонта за 20 млн рублей

На Урале открыли 2 ФАПа и ОВП после ремонта за 20 млн рублей

В Ирбитском районе Свердловской области начали принимать пациентов два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта, а после капитального ремонта возобновила работу общая врачебная практика в селе Знаменское.

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