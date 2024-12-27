Киев всячески замалчивает результаты нашего массированного удара возмездия по столице Украины. Однако появилась информация, что уже пару дней в один из самых крупных военных госпиталей Германии стали свозить "особых пациентов из Польши".
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