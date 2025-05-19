На Алтае женщина перевела мошенникам 1,7 млн рублей и получила 30 тысяч прибыли

Горожанка несколько раз переводила деньги на "брокерский счет" и взяла кредит В Алтайском крае 52-летняя жительница Славгорода лишилась почти 1,7 млн рублей под видом вложения инвестиций, сообщает региональное МВД.
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