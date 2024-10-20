Поздравляем руководителя филиала Новоаннинского дорожного ремонтно-строительного управления государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградавтодор» Тарасова Э.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Поздравляем руководителя филиала Новоаннинского дорожного ремонтно-строительного управления государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградавтодор» Тарасова Э.