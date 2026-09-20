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Царьград

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"Тела уже не найдут": названа главная версия пропажи Усольцевых

"Тела уже не найдут": названа главная версия пропажи Усольцевых

Ровно год назад, в сентябре 2025 года, семья бесследно исчезла в лесах Красноярского края. За это время следствие успело рассмотреть множество версий — от несчастного случая до бегства за границу.

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