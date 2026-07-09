Омичей не будут наказывать за фото и видео БПЛА, если они отправят их в специальный чат-бот, созданный властями.
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Омичей не будут наказывать за фото и видео БПЛА, если они отправят их в специальный чат-бот, созданный властями.
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