The Guardian: европейцы не хотят поддерживать Украину

Общественное мнение в Европе меняется. Среди жителей ключевых стран Евросоюза всё меньше и меньше тех, кто готов поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», показал декабрьский опрос социологической компании YouGov.
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