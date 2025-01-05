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Позитив для оптимистов

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The Guardian: европейцы не хотят поддерживать Украину

The Guardian: европейцы не хотят поддерживать Украину

Общественное мнение в Европе меняется. Среди жителей ключевых стран Евросоюза всё меньше и меньше тех, кто готов поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», показал декабрьский опрос социологической компании YouGov.

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Комментарии
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Юна
Да им  без разницы кого поддерживать, лишь бы им хорошо было... Что правительство напоёт, тому и верят. А сейчас цены прижали, холодно и голодно стало, вот и засуетились.
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15 час.
Eduard
А зачем?Украина сбила их граждан!
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11 час.

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