В Непале произошло землетрясение магнитудой 7

В Непале произошло мощное землетрясение магнитудой 7, сообщают местные власти. По информации Департамента горнодобывающей промышленности и геологии, землетрясение произошло 7 января в 6:50 (3:50 по московскому времени).
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