Грудастая Белоснежка встречает врагов с топором в первом тизере экшена Swords & SlippersSwords & Slippers – это динамичный экшен-конструктор колод от польской студии Mass Creation, который предлагает оригинальный взгляд на европейские сказки.
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