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Военнослужащие ЮВО применили современную технику связи на радиотренировке в Ставропольском крае

Военнослужащие ЮВО применили современную технику связи на радиотренировке в Ставропольском крае

При выполнении задач было задействованы специальные средства связи, в том числе радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника.

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