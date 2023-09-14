Военнослужащие ЮВО применили современную технику связи на радиотренировке в Ставропольском крае

При выполнении задач было задействованы специальные средства связи, в том числе радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другая техника.
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