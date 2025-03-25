Командир «Ахмата» нашел пророческую надпись на автомобиле ВСУ в Судже

Российские военные обнаружили на уничтоженном в Судже автомобиле ВСУ «пророческую» надпись. Фото с украинской машиной командир подразделения спецназа «Ахмат» с позывным Аид опубликовал в своем Telegram-канале.
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