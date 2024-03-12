Экс-посол Украины: Лондон, как и все, устал от украинского конфликта

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что Лондон, как и все на Западе, устал от украинского конфликта, в случае назначения новому послу в Британии Валерию Залужному придётся работать с этим.
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