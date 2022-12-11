Народные Новости

913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    А что, если вы  поляки вооружитесь до зубов - по два автомата в обе руки или каждому по танку, то Россия вдруг испуга...Le Figaro: страх ...
  • Надежда
    Для отчета перед хозяевами зедурка задание выполнено, а что морду лица  не различить, так это и не нужно никому...)Зеленского помест...
  • Iness Aartee
    Первый мошенник в мире- присвойте званиеФранцузский полит...

Новая солистка Artik & Asti назвала лучшее лекарство для души

Новая солистка Artik & Asti назвала лучшее лекарство для души

Певица Севиль Велиева, ставшая новой солисткой Artik & Asti, пообщалась с корреспондентом «Народных Новостей» на церемонии вручения Премии «Золотой граммофон» и поделилась секретом, который помогает ей сохранить здоровье и позитивное настроение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх