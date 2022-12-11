Новая солистка Artik & Asti назвала лучшее лекарство для души

Певица Севиль Велиева, ставшая новой солисткой Artik & Asti, пообщалась с корреспондентом «Народных Новостей» на церемонии вручения Премии «Золотой граммофон» и поделилась секретом, который помогает ей сохранить здоровье и позитивное настроение.