Мужское искусство куннилингуса

Посади женщину в кресло или на край кровати. Она может откинуться назад и расслабить верхнюю часть тела, чтобы лучше наслаждаться твоими действиями внизу, и кроме того, ей легче будет раздвинуть ноги пошире, чтобы дать тебе большее пространство для движений головой.