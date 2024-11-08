Названы самые популярные направления для новогодних путешествий по России

ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева Самыми популярными направлениями для путешествий по России на новогодние праздники стали Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Подмосковье, также, Казань, Краснодарский рай и Байкал, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного экспертами сервиса бронирования отелей "Отелло".