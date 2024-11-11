ГАТИ ускорила и улучшила планирование всех работ в Петербурге

В результате оптимизации удалось полностью исключить использование бумажных документов Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в рамках инициативы «Эффективный регион» сократила срок предоставления государственной услуги по включению работ в перспективные и оперативные адресные программы с 10 до 8 рабочих дней.