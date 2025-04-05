Мэддисон высказался о смерти Паши Техника и осудил хейтеров рэпера

В ночь на 5 апреля 2025 года в тайской больнице скончался рэпер Паша Техник. Известный стример Илья Мэддисон написал по этому поводу целый пост, в котором осудил тех, кто радуется смерти музыканта: Удивляют люди, которые недовольны, что кто-то скорбит по Паше Технику из-за того, что тот был дегенератом и наркоманом.