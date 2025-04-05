Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Щенева (Белоусова)
    А я за Соседова, он всегда судит справедливо. Не важны в данный момент его наклонности. А Кудрявцева пусть не выносит...Соседов может пот...
  • watal
    Кудрявцева до недавнего времени могла и пошутить, и неплохо вести передачи… но когда она начала плескать воду в лицо ...Соседов может пот...
  • watal
    Но то, что Соседов искренен, честен, пусть и своеобразен … это у него не отнятьСоседов может пот...

Мэддисон высказался о смерти Паши Техника и осудил хейтеров рэпера

Мэддисон высказался о смерти Паши Техника и осудил хейтеров рэпера

В ночь на 5 апреля 2025 года в тайской больнице скончался рэпер Паша Техник. Известный стример Илья Мэддисон написал по этому поводу целый пост, в котором осудил тех, кто радуется смерти музыканта: Удивляют люди, которые недовольны, что кто-то скорбит по Паше Технику из-за того, что тот был дегенератом и наркоманом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх